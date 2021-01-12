محافظ مطروح يستقبل مدير برنامج الأغذية العالمى بمصر لبحث التعاون المشترك

مطروح - حسن مشالى

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح منستجاب هايلى مدير برنامج الاغذية العالمى فى مصر والوفد المرافق بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح و مديرى المديريات و الادارات المعنية بالمحافظة.

وجه محافظ مطروح الشكر على إهتمام برنامج الأغذية العالمى بمحافظة مطروح والمساهمة فى المشروعات التنموية والمشاركة المجتمعية بأهدافها الإنسانية والتنموية للإرتقاء بالمواطن وتوفير حياة كريمه له ،مع أهميتها الإقتصادية والإجتماعية لمواطنى مطروح خاصة فى أقصى التجمعات الصحراوية.

كما تم استعراض جهود برنامج الاغذية العالمى خاصة العامين الاخيرين 2019 /2020 فى عدة قطاعات تنموية هامة كان أهمها مشروعات فى قطاع التعليم، حيث تم صيانة 85 مدرسة بواقع 203 فصل من مدارس التعليم المجتمعى بمراكزمرسى مطروح والضبعة وبرانى والنجيله، وكذلك تطوير 8 مدارس من التعليم المجتمعي، أو تسليم 1008 كارت ذكى أو مساعدات ووجبات غذائية لأولياء أمور وطلاب التعليم المجتمعي، وتدريب المعلمين.

كذلك تدريب و تأهيل من 24 من موظفى قطاع الزارعة و 750 سيدة من أمهات طلاب التعليم المجتمعى على ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة وعمل مشروعات صغيره على أرض الواقع.

كما تم استعراض عدد من مطالب المحافظة ودعوة برنامج الغذاء العلامى لاستكمالها ومنها التوسع فى دعم مدارس التعليم المجتمعى التى كانت فى النجيلة فقط لتضم برانى والسلوم، والتوسع فى برنامج ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة لزيادة عدد السيدات المستفيدات من المشروع ، ودعم الجمعيات الزراعية التى تهدف الى التنمية الريفية مما يعود على توفير الفرص للمرآة والشباب والتمكين الاقتصادى لهم ، ومطلب الرى بالمساهمة فى اقامة مزيد من خزانات تجميع مياه الامطار بسعة 1000 متر مكعب للخزان ، ودعم احتياجات ذوى الاحتياجات الخاصة كأجهزة تعويضية وأطراف صناعية وحضانات وغيرها بلإضافة الى دعم مركز اخر لعلاج الادمان ،بالاضافة الى دعم برامج الانشطة الاقتصادية والبرامج التوعوية التى تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعى بمطروح كبرامج "موردة – منصة وغيرها".