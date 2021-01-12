تعديل وزارى محدود فى كندا يشهد أول وزير عربى

أوتاوا أ ش أ

أجرى رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الثلاثاء، تعديلا وزاريا محدودا على حكومته شهد تواجد أول وزير من أصول عربية قبل اجتماع وزارى مخطط له فى وقت لاحق من اليوم .

ويرجع هذا التعديل إلى استقالة نافديب باينز من منصبه كوزير الابتكار، حيث أعلن عن اعتزامه عدم الترشح مرة أخرى فى الانتخابات المقبلة.

وفى أول حفل افتراضى لأداء اليمين فى التاريخ الكندي، تولى وزير الخارجية فرانسوا-فيليب شامبين منصب باينز السابق، بينما انتقل وزير النقل السابق مارك جارنو إلى منصب وزير الخارجية.

وتولى النائب من أصل سورى عن منطقة تورنتو، عمر الغبرة، وزارة النقل، التى شهدت 10 أشهر من الاضطرابات منذ أن أدى الوباء إلى انهيار صناعة السفر والجدل حول المبالغ المستردة لإلغاء الرحلات الجوية. وأصبح الغبرة أول وزير عربى فى الحكومة الفدرالية الكندية.

وعاد جيم كار أيضا إلى مجلس الوزراء كوزير بدون حقيبة وممثل خاص لمقاطعات البراري، واستقال الوزير السابق لتنويع التجارة الدولية من منصبه بعد إعلان تشخيص إصابته بسرطان الدم فى أكتوبر 2019.

كان ترودو واضحا فى أنه يريد أن يشرف الوزراء، الذين سيكونون متواجدون للمساعدة فى أجندة الحكومة خلال الحملة الانتخابية المقبلة، على الإدارات الحاسمة فى التعافى الاقتصادى للبلاد من جائحة كوفيد-19.