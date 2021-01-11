محافظ المنوفية: تلقينا 197 ألف طلب للتصالح فى مخالفات البناء بـ677 مليون جنيه

المنوفية - محمد فتحى

قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن المحافظة تلقت حتى الآن مايقرب 197ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء بجملة عوائد محصلة ما يقرب من 677مليون جنيه.

وأشار محافظ المنوفية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، بأن المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والارتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل لمواطني المنوفية .

وقد أكد المحافظ على إستمرار تلقى طلبات التصالح من قبل المواطنين بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وقرى المحافظة وتحصيل نسبة الـ25% من قيمة المخالفة مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين حفاظاً على حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون .

وأوضح محافظ المنوفية على أن إجراءات التصالح تتم بشأن أحد أنواع المخالفات وهو البناء بدون ترخيص ومشيراً إلى أن التصالح يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على مصلحة المواطنين وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.

هذا ويناشد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جموع المواطنين من أبناء المحافظة ممن لم يتقدموا بتقنين أوضاعهم حتى الآن سرعة التوجه للوحدات المحلية كل في نطاقه لتقنين أوضاعهم قبل انتهاء المدة المقررة تحقيقاً للصالح العام.