محافظ الدقهلية يوجه بسرعة انتهاء أعمال الأجهزة التنفيذية لـ26 قرية بشربين

الدقهلية شريف الديب

شدد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على سرعة إنتهاء أعمال كافة الأجهزة التنفيذية وقطاعات المرافق من جميع الاجراءات الفنية والإدارية والمقايسات الخاصة بمشروعات مبادرة حياة كريمة بمدينة وقرى شربين وتسليمها اليوم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة الجهة القائمة على التنفيذ، وذلك تمهيدا لتسلم مواقع العمل لبدء تنفيذ أعمال المشروعات بالقرى المشار إليها والبالغ عددها 26 قرية تشملها المبادرة إضافة إلى مدينة شربين أيضا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الدقهلية اليوم لكافة القطاعات ومديريات الخدمات والإدارات المعنية بمبادرة حياة كريمة، وذلك بحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية ، واللواء عبدالقادر النورى وكيل اول الوزارة السكرتير العام ،و منال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة.

وشدد المحافظ، على التزام كل جهه بتنفيذ التكليفات المسندة غليها فى إطار المبادرة المذكورة، موضحا أنه لن يسمح بالتقصير أو التقاعس فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة من قبل مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لجميع الخطوات التى تتم بشأن المبادرة فى جميع المحافظات التى تشملها وليس فى الدقهلية وحدها، مضيفا أنه لابد من تضافر جهود الأجهزة بمحافظة الدقهلية لتكون دائما فى المقدمة.

يذكر أنه سيتم فى إطار المبادرة تنفيذ عمليات رفع الكفاءة والتطوير للقرى لتشمل تنفيذ مشروعات بنية تحتية تتنوع لتضم مشروعات رصف طرق ومياه شرب وصرف صحى وكهرباء وغاز وتليفونات هذا بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية والصحية.

ووجه محافظ الدقهلية لرئيس مركز ومدينة شربين للتنسيق مع كافة قطاعات المرافق، لحصر جميع المشكلات وحلها فورا وقيام كافة الجهات باعداد المقايسات اللازمة للمشروعات التى سيتم تنفيذها، وقيام مدير عام الاملاك للتنسيق مع قطاعات المرافق ورئيس المركز وذلك لتوفير الارض التى تحتاجها المشروعات مثل تنفيذ مشروعات محطات المياة والصرف الصحى ومحطات ومحولات الكهرباء وشبكات الغاز هذا بالاضافة للمدارس والمشروعات الصحية والاجتماعية والشبابية والخدمية ومشروعات للرى فضلا عن تيسير اقامة مشرعات صغيرة ومتوسطة للاسر الاولى بالرعاية ،و قيام مدير عام ادارة المرافق بالمتابعة مع كافة الجهات للانتهاء من كافة المطلوب من المقايسات وخرائط المرافق المطلوب تنفيذها بالقرى المستهدفة.

وثمن محافظ الدقهلية الجهود الكبيرة والمستمرة لرئيس الجمهورية والحكومة المصرية وجميع المسئولين بالدولة من اجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية وقطاعات المرافق فى جميع المحافظات المصرية.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالبدء فى تنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية فى اطار مبادرة حياة كريمة والتي تستهدف 1000 قرية على مستوى 50 مركزا اداريا على مستوى محافظات الجمهورية.