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شئون الحرمين بعد هطول الأمطار: "نسهل على الطائفين أداء مناسكهم"

الإثنين، 11 يناير 2021 08:09 م
شئون الحرمين بعد هطول الأمطار: "نسهل على الطائفين أداء مناسكهم" هطول الأمطار في المسجد الحرام
كتب هيثم سلامة

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أجواء روحانية لحظة هطول الأمطار في الحرمين الشريفين، حيث تتضرع الأيادى بالدعاء إلى الله وسط العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا الذى ضرب العالم،  فيما أكدت رئاسة شئون الحرمين بالمملكة العربية السعودية، أنها تزامنا مع هطول الأمطار اليوم في الحرم الشريف، عملت على تسهيل على الطائفين أداء مناسكهم.

سقوط الأمطار فى مكة المكرمة (8)

سقوط الأمطار فى مكة المكرمة (1)
 
سقوط الأمطار فى مكة المكرمة (3)
 

ونشرت رئاسة شئون الحرمين، عبر حسابها بموقع تويتر، صورًا من أعمال إزالة مياه الأمطار حيث انتشر العاملون في شد المياه، وعلقت قائلة: "مع هطول أمطار الخير، رئاسة شئون الحرمين، تسهل على الطائفين أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة".

سقوط الأمطار فى مكة المكرمة (4)

وكانت هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة فى إمارة مكة المكرمة اليوم ، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق سقوط الأمطار، عبر هاشتاج "مكة الآن" الذى تصدر قائمة الأكثر تداولا بالسعودية.

سقوط الأمطار فى مكة المكرمة (5)

ونشرت إمارة مكة المكرمة، عبر حسابها بموقع تويتر "فيديو" خلال سقوط أمطار في العاصمة المقدسة اليوم الإثنين، كما أصدر المركز الوطنى للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، تنبية بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنى في مدى الرؤية.

سقوط الأمطار فى مكة المكرمة (7)

يشار إلى أنه توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الإثنين، نشاطاً للرياح شرقية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

 

سقوط الأمطار فى مكة المكرمة (2)


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