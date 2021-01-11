اليوم السابع
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جونسون: بريطانيا تواجه لحظة عصيبة بسبب نقص الأكسجين في بعض المناطق

الإثنين، 11 يناير 2021 05:39 م
جونسون: بريطانيا تواجه لحظة عصيبة بسبب نقص الأكسجين في بعض المناطق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رويترز

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين إن بريطانيا تشهد لحظة عصيبة بسبب جائحة كوفيد-19 وأضاف أن هناك نقصا في الأكسجين في بعض المناطق.

وتابع جونسون "هذا سباق مع الزمن، لأننا جميعا نرى التهديد الذي تواجهه هيئة الصحة الوطنية والضغوط التي تتعرض لها والطلب على وحدات الرعاية المكثفة والضغط على الأسرة المزودة بأجهزة التنفس الصناعي حتى أننا نرى نقص الأكسجين في بعض المناطق".

ومضى يقول "إنها لحظة صعبة للغاية ... أسوأ ما في الأمر بالنسبة لنا الآن هو السماح للنجاح في برامج التطعيم بخلق حالة من الرضى عن النفس فيما يتعلق بوضع الجائحة".

وقال إن نحو 40 بالمئة ممن تجاوزت أعمارهم 80 عاما في البلاد تلقوا اللقاح بالفعل و23 بالمئة من سكان دور رعاية المسنين.

وردا على سؤال عما إذا كان سيشدد إجراءات العزل العام قال جونسون إن على الجميع اتباع القواعد لكن إذا لم يحدث ذلك سيتم تشديد الإجراءات.


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رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

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