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البحرين ترحب بقرار أمريكا تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

الإثنين، 11 يناير 2021 06:12 م
البحرين ترحب بقرار أمريكا تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية الحوثيين
كتب أحمد عرفة

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أعلنت البحرين عن ترحيبها بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة ستصنف جماعة الحوثيين في اليمن على أنهم جماعة إرهابية دولية، قائلا إن الخارجية ستخطر الكونجرس بنية تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية.

وقال الوزير الأمريكي في تغريدة على تويتر، إن التصنيف يهدف إلى "محاسبة (الحوثيين) على أعمالهم الإرهابية، بما فيها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن التجاري".

 


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