حكاية أم ربت وتعبت فوجدت الجحود والضرب من ابنها الوحيد بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت قرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، واقعة مؤسفة لتعدى ابن على والدته رغم أنه الوحيد على بنتين، وكان أمل "دولت محمد الكومى" 70 سنة، أن يكون ابناً باراً، الذى ربته بعد وفاة والده، ولكنه أنكر، وتعدى عليها، وأصبح حديث الطرقات والشوارع، وبعد الإدلاء بأقوالها فى نيابة دسوق عقب استدعائها لبلاغ تقدم به الابن العاق يتهم فيه والدته بالتعدى عليه، نكاية منه لصدور حكم قضائى بحبسه 6 أشهر لتعديه على والدته وإحداث عدد من الإصابات بها منذ 10 أشهر، ولكنه استأنف على الحكم ليحدد قاضى المعارضات جلسة فى شهر فبراير المقبل للنظر فى الاستئناف، وتجدد النظر فى القضية لتداول صفحات الفيس بوك صور جديدة لتعدى الابن على والدته، فالقى القبض له.



جانب من التعدي على الأم

وأدلى "محمد. ا. ف"، المتهم بالتعدى على والدته المسنة بكفر الشيخ، باعترافه أمام النيابة العامة بمركز دسوق، بالتعدى عليها، مؤكدًا أن السبب هو قيامها بطرده من المنزل ورغبتها فى أن تقيم بمفردها، وقررت النيابة العامة بدسوق احتجازه لحين ورود تحريات المباحث.

وعقب وصول الأم المكلومة لقريتها شباس الشهداء، كانت تسير منكسرة تتعقبها نظرات أهالى القرية فى قلوبهم حسرة على أم تعدى نجلها عليها عدة مرات، وأحدث بها عددا من الإصابات تسير رفقة بنتيها الاثنتين يكسو الأرق والتعب ملامح وجهها.



جانب من تعدي على الأم

وقالت دولت الكومى، إنها تشعر بالراحة والأمان عقب قرار النيابة العامة باحتجاز نجلها، مؤكدة أنها عانت طيلة الليلة الماضية، فلم تنم منذ أن قامت الأجهزة الأمنية بطلبها فى الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، للسماع إلى شكواها، بعد قيام حفيدها بنشر صور على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، تظهر تعدى نجلها عليها.

وأضافت الأم: "تعبت فى تربيته طوال ليال وسنوات بعد وفاة والده، وأنه الوحيد على بنتين"، مؤكدة أنه لم يكن بهذا الجحود ولكنه منذ عدة سنوات تغيرت أحواله وأصبح دائم التعدى عليها.



صورة للتعدي على الأم من قبل نجلها

وأكد محمد أحمد دراز، محامى السيدة المعتدى عليها، أن موكلته تعرضت للضرب عدة مرات من نجلها، مشيرا إلى أن المتهم لم ينكر التعدى عليها، وكان يجيب على أسئلة النيابة بشكل طبيعى.

وكانت النيابة العامة بمركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، أخلت سبيل دولت محمد الكومى لكيدية المحضر المقدم من نجلها ضدها، بتعديها عليه بالضرب، كما قررت حجزه؛ لحين ورود تحريات المباحث فى الواقعة، لقيامه بسحلها وضربها، وصدر قرار من المحامى العام لنيابات كفر الشيخ، بتمكين السيدة من المنزل، ولم ينفذ المشكو فى حقه القرار؛ لتوجه له النيابة اتهامًا جديدًا إليه، وهو منع تنفيذ قرار النيابة العامة الصادر من المحامى العام، وأمرت النيابة العامة بكفر الشيخ بحجز "محمد. ا. ف"، بتهمة التعدى على والدته بشكل دائم، لحين ورود تحريات المباحث عن الواقعة.