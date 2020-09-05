وأضافت إلى أن القوات الأمنية تمكنت أيضا من ضبط عدد من الرشاشات وسبع بنادق من نوع "كلاشنكوف" وثلاثة من نوع "جي سي" وبندقية قنص وقاذفة 40 ملم، فضلا عن عتاد وصاعق كهربائي خلال عملية بسط الأمن في محافظة البصرة العراقية.

وأشارت القيادة إلى أنه تم إرسال الملقى القبض عليهم إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، مؤكدة في الوقت نفسه أن القوات الأمنية لن تتسامح مع أي محاولة لتعكير صفو الأمن و ستتعامل بكل قوة وحزم مع من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين أو التعدي على الممتلكات العامة والخاصة في البلاد".

وتأتي هذه العملية الأمنية في الوقت الذي أكد فيه وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، أن فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون واجب وطني، فيما وعد العراقيين بـ"نتائج إيجابية" في عمليات ضبط الأسلحة غير المرخصة، لتحقيق الاستقرار وبسط الأمن في البلاد.

