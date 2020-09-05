أكاديمية الأزهر العالمية تحتفل بتخريج الدفعة الأولى لمنهجية الرد على الشبهات

احتفلت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، بتخريج الدفعة الأولى فى دورة "منهجية الرد على الشبهات"، والتى استمرت لمدة أسبوعين بمدينتى البعوث الإسلامية بالقاهرة والإسكندرية، بمشاركة 30 واعظا بالقاهرة، و40 واعظا بالإسكندرية، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وقال الدكتور محمد الضوينى، رئيس الأكاديمية فى كلمة له، أن دورة "منهجية الرد على الشبهات" تأتى استئنافا للدورات التى تقوم بها الأكاديمية لرفع الكفاءة العلمية للدعاة والوعاظ، ليكونوا على درجة عالية من الوعى والمسؤولية بتلك المهمة العلمية الملقاة على عاتقهم، ليقدموا الرسالة النافعة للدين، مؤكدا على أن الأكاديمية اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة السادة الوعاظ المشاركين فى الدورة.

وأضاف الدكتور الضوينى أن هذه الدورة تهدف إلى تدريب الواعظ على كيفية تطبيق المنهجية العلمية فى تحرير المسائل العلمية، وتفنيد شبهات المشككين، وتحديد أساسيات الشبهة وأسبابها، وآليات الرد عليها جامعا بين المنقول والمعقول، والتعرف على المفاهيم العقلية والنفسية المرتبطة بالشبهات ومثيريها، فضلا عن اكتساب الوعاظ مهارات الحوار الناجح والمناظرة المتزنة مع المخالف، والقدرة على اكتشاف مفاتيح الشخصيات الإنسانية وتحديد طرق التحاور والتعامل معها.

وأوضح الضوينى، أن هذه الدورة حاضر فيها نخبة من كبار العلماء بهيئة كبار العلماء وجامعة الأزهر، مشيرا إلى أن الأكاديمية بصدد الإعداد لدفعات جديدة، سواء للسادة الأئمة والدعاة الوافدين، ولأعضاء لجان الفتوى والوعاظ المصريين، فضلا عن بذل المزيد من الجهود فى الفترة القادمة للتنوع فى الدورات المقدمة، وتوسيع الشريحة المستهدفة من التدريب.

من جهتهم أعرب ممثلون عن الأئمة والوعاظ الخريجين الذين تم تكريمهم اليوم، عن خالص الشكر والامتنان لفضيلة الإمام الأكبر، لرعايته المستمرة للوعاظ، وجهوده المضنية فى خدمة الدعوة الإسلامية، ونشر تعاليم الإسلام السمحة فى شتّى بقاع الأرض، مؤكدين أنهم سيقومون بتطبيق ما تعلموه فى هذه الدورة فى ساحة الدعوة تطبيقًا عمليًّا.