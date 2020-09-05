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آل تشابو امبراطور المخدرات المكسيكى يستأنف على حكم حبسه مدى الحياة

السبت، 05 سبتمبر 2020 04:00 م
آل تشابو امبراطور المخدرات المكسيكى يستأنف على حكم حبسه مدى الحياة آل تشابو
كتب هيثم سلامة

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استأنف تاجر المخدرات المكسيكي خواكين جوزمان "آل تشابو"، والذى يعتبر أكبر تجار المخدرات نفوذا في العالم، ضد حكم صادر ضده بالسجن مدى الحياة، والذى أصدرته محكمة أمريكية قبل عام، حيث وجهت إليه اتهامات تهريب مئات الأطنان من المخدرات إلى البلاد.

 

وذكر موقع صحيفة بانكوك بوست، أن "آل تشابو"  كما هو معروف، محتجز فى أحد أكبر السجون في الولايات المتحدة شديدة الحراسة، ويقع فى صحراء كولورادو الجبلية.

 

وكتب محاميه مارك فيرنيتش في الاستئناف يوم الجمعة أمام محكمة الاستئناف الثانية في نيويورك، إن محاكمة "تشابو جوزمان" شابها الإفراط والتجاوز على المستويين الحكومي والقضائي.

وأدين الزعيم السابق لعصابة المخدرات البالغ من العمر 62 عامًا ، العام الماضي بجرائم امتدت لمدة ربع قرن ، بما في ذلك تهريب مئات الأطنان من الكوكايين والهيروين والماريجوانا.

 

وقالت محامية جوزمان، مارييل كولون ميرو، لوكالة فرانس برس، إن الحكم الأولي يجب أن يُلغى لأن أحد المحلفين فى تصريحات إعلامية، إنه لديه معلومات عن القضية أثناء المحاكمة وهو أمر محظور، وذلك عبر وسائل الإعلام والسوشيال ميديا.

 

وأضافت أن العزلة الكاملة المفروضة على جوزمان منذ تسليمه للولايات المتحدة في يناير 2017 منعته من التعاون فى الدفاع عنه قبل المحاكمة وبعدها، وأوضحت: "نحن متفائلون للغاية بأن شيئًا إيجابيًا سيأتي من ذلك"، مضيفة أنها تأمل في إجراء محاكمة جديدة.

 

ويشار إلى أن فترة تواجد جوزمان، توسعت امبراطوريته في جميع أنحاء العالم، وامتدت من الأميركتين إلى أوروبا وآسيا.


آل تشابو

أمريكا

محاكمة آل تشابو

امبراطور المخدرات

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