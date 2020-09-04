لماذا لقبت بشفيعة الأوبئة؟.. الكنيسة الكاثوليكية تنشر قصة "القديسة روزاليا"

كتب مايكل فارس

نشرت الكنيسة الكاثوليكية، قصة القديسة روزاليا شفيعة الأوبئة ، التى أعدها الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، وذكر الأب وليم عبد المسيح، أن القديسة روزاليا ولدت عام 1130م، بمدينة باليرمو بمملكة صقلية الإيطالية، ووالدها فهو اللورد "سينيبالدي" أمير روزيس وكويسكوينا، وقد قررت أن تكريس حياتها للصلاة والتأمل الإلهي.

وفى ذات العام، ذهب الملك روچيه الثاني للصيد بمنطقة مونتي پلّجرينو، وبرفقته بعض الأمراء، فهاجمه أسد بشراسة، إلا أن أميراً شاباً يُدعىَ الكونت “بلدوين” دافع عن الملك بشجاعة واستطاع انقاد حياته من هجمة الأسد، فعرض عليه الملك أن يطلب ما يشاء ولن يردّ طلبه، فطلب إليه أن يأمر بزواجه من روزاليا إبنة الأمير سينيبالدي، إلا أن الأخيرة رفضت عرض الكونت بلدوين، وذهبت إلى مجلس المملكة أمام جميع الأمراء تحمل في يدها شعرها الذي قامت بقصّه مُعربةً عن قرارها بالتكريس لله.

ولجأت الفتاة بعد ذلك إلى دير الراهبات الباسيليات بپاليرمو، لكنها لم تجد سلامها هناك، لمحاولة إثنائها عن التكريس الرهباني، كانت نتيجة ذلك أن فرّت روزاليا من الدير لتختفي بكهف، وبحثت عنها العائلة لسنوات دون جدوى، فقد عاشت حوالي 12 عاماً في كهف بجبل كويسكوينا، ثم انتقلت لكهف آخر بمونتي بلجرينو، وخلال تلك الفترة عاشت في حياة الخفاء المُكرَّس لله والتقشف والإرتقاء لحرية النفس ، حتى توفيت بالقداسة في كهفها وحيدة لا يؤنسها إلا الحضور الإلهي حوالي عام 1166م عن عمر السادسة والثلاثين .

وقد كتبت على جدارن كهفها: "أنا روزاليا ابنة سينيبالدي أمير روزيس و كويسكوينا، نذرت العيش بهذا الكهف لحُبّ ربي يسوع المسيح".

شفيعة الأوبئة

انتشر مرض الطاعون فى باليرمو عام 1624م، وفي تلك الفترة العصيبة ظهرت القديسة لسيدة مريضة فشُفيَت، ثم لصياد وشَفته وأرشدته عن مكان رفاتها ، فتسلَّق جبل بلّجرينو ووجد رفاتها واعلم الكنيسة بما حدث، فكرّمتها پاليرمو عندما هدأت هجمة وباء الطاعون ببركة شفاعتها وظهورها، ومن وقتها صارت روزاليا شفيعة مدينة باليرمو، كما أصبح كهفها مزاراً للحج الروحي، ولقبت بشفيعة الأوبئة.