اليوم السابع
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دراسة تؤكد أمان لقاح السل لكبار السن وحمايته من التهابات الجهاز التنفسى

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 05:00 م
دراسة تؤكد أمان لقاح السل لكبار السن وحمايته من التهابات الجهاز التنفسى لقاح السل
كتبت هند عادل

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لقاح BCG ، الذي يُعطى بشكل متكرر للأطفال للوقاية من السل، آمن لإعطاء كبار السن ، ويمكن أن يحميهم من الالتهابات المختلفة ، وفقًا لدراسة للمركز الطبي بجامعة رادبود في هولندا أكدت أنه قد يكون له تأثير واسع ومحفز على مناعة الإنسان.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS حذرت الدراسة ، التي نُشرت في مجلة Cell ، من أنه من غير الواضح ما إذا كان اللقاح يمكن أن يمنع COVID-19 في الفئات الأكبر سناً من السكان.

وأظهر العلماء أن كبار السن يستفيدون من اللقاح بتأثير يسمى "المناعة المدربة"، حيث قاموا بتقييم 198 من كبار السن الذين تم إعطاؤهم إما دواء وهمي أو لقاح BCG عند الخروج من المستشفى، وفقًا للعلماء، كانت دراسة ACTIVATE قد بدأت بالفعل قبل جائحة كورونا.

وقال ميهاي نيتيا مؤلف مشارك في الدراسة من المركز الطبي بجامعة رادبود: "منذ عامين بدأنا دراسة ACTIVATE، بهدف إظهار ما إذا كان لقاح BCG يمكن أن يقي من العدوى لدى كبار السن الضعفاء".

وقال نيتيا: "تم اختيار المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين تم إدخالهم إلى المستشفى بشكل عشوائي لتلقي لقاح BCG أو لقاح وهمي عند خروجهم تابعناهم لمدة عام لمعرفة ما إذا كان BCG يمكن أن يحميهم من مجموعة واسعة من العدوى".

على الرغم من أن معظم الحماية يبدو أنها كانت ضد التهابات الجهاز التنفسي من أصل فيروسي ، إلا أن العلماء قالوا إن ما إذا كان BCG يعمل أيضًا ضد COVID-19 أم لا.

وأضافوا أن العديد من الدراسات جارية والتي تبحث على وجه التحديد في تأثيرات BCG على COVID-19.، وفقًا للباحثين ، فإن دراسات المتابعة هذه فقط هي التي يمكن أن توضح ما إذا كان لقاح BCG يمكن أن يحمي أيضًا من العدوى بفيروس كورونا الجديد.

 


لقاح السل

كبار السن

فوائد لقاح السل لكبار السن

امراض الجهاز التنفسي

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