اليوم السابع
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لجنة كورونا تؤكد إمكانية إصابة كل الفئات العمرية وليس كبار السن فقط

الخميس، 03 سبتمبر 2020 12:16 م
لجنة كورونا تؤكد إمكانية إصابة كل الفئات العمرية وليس كبار السن فقط الدكتور حسام حسني
إبراهيم سعيد

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قال الدكتور حسام حسني ، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة ، تعليقا على تصريح وزارة الصحة أن فيروس كورونا يصيب كافة الفئات العمرية ، إن التصريح سليم مئة بالمئة وفيروس كورونا يستهدف كافة الفئات العمرية ، موضحا أنه ألقي بمحاضرة بالخارج مؤكدا فيها أن الفيروس يصيب كافة الفئات .

وأضاف الدكتور حسام حسني ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، مع الاعلامية خلود زهران ، أن تصريحات الصحة العالمية بأن فيروس كورونا يصيب كبار السن على الأغلب ، كان يقصد منها إمكانية نشر العدوى وحدة الأعراض .

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا ، إلى أنه ليس هناك مشكلة في عودة الحياة لطبيعتها وعودة النشاط الدراسي ، ولكن المغزى في كيفية الرجوع ، لتجنب أية كارثة في زيادة أعداد المصابين مجددا .

ولفت "حسني" ، إلى أن الفترة القادمة في العالم ستكون تحت مظلة شعار "حياة اجتماعية جديدة بقواعد جديدة " ، موضحا أهمية الوعي في العالم الفترة القادمة.

وأكد "حسني" ، أن قرار عودة النشاط الدراسي ، هو قرار مجتمعي ، وليس قرار دولة فقط ، موضحا ضرورة وعي أولياء الأمور بالإجراءات الاحترازية ، ومراعاة قواعد التهوية بالفصول الدراسية .

 


الدكتور حسام حسني

هذا الصباح

إكسترا نيوز

الصحة العالمية

النشاط الدراسي

مكافحة كورونا

التوك شو

اليوم السابع بلس

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