اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 سبتمبر 2020 10:42 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بابا الفاتيكان السابق يدخل التاريخ كأكبر معمر فى تاريخ الكنيسة الكاثوليكية

الجمعة، 04 سبتمبر 2020 10:22 م
بابا الفاتيكان السابق يدخل التاريخ كأكبر معمر فى تاريخ الكنيسة الكاثوليكية البابا بندكتس السادس عشر بابا الفاتيكان السابق
كتب مايكل فارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصبح البابا بندكتس السادس عشر، بابا الفاتيكان السابق، اليوم الجمعة، أكبر بابا معمّر في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، حيث أكمل اليوم 4 سبتمبر، 93 عاما و4 أشهر و4 أيام، متخطيا في ذلك عمر البابا ليون الثالث عشر الذي توفي عام 1903 عن عمر يناهز 93 عاما و4 أشهر و3 أيام.

وقد استقال البابا بندكتس السادس عشر، في 28 فبراير 2013، نتيجة تقدّمه بالسن، ليكون أول بابا يستقيل منذ ستة قرون، وقال إن خطوته جاءت "لخير الكنيسة" معلنًا عنها في بداية فبراير مع بداية الصوم الكبير في المسيحية، بعد استقالته، أنه سيقيم في كاستل غاندلفو قبل أن ينتقل إلى دير واقع في حدائق الفاتيكان، حيث سيتفرغ "للصلاة والتأمل"، محتفظًا بلقب "صاحب القداسة" والثوب الأبيض، كما سيحتفظ بلقب البابا بشكل فخري.

وقد انتخب البابا بندكتس السادس عشر لمنصب البابوية عن عمر 78 عامًا وبالتالي يكون البابا الأكبر سنًا منذ البابا كلمنت الثاني عشر عام 1730؛ وهو أيضًا من أطول الكرادلة في منصبهم بعد البابا بندكتس الثالث عشر عام 1724؛ وهو البابا الألماني التاسع، وكان آخر بابا ألماني قبله هو أدريان السادس سنة 1522؛ أما آخر بابا سبقه تسمى باسم بندكت هو بندكت الخامس عشر، الذي انتخب خلال الحرب العالمية الأولى عام 1914.

وولد البابا بندكتس السادس عشر  في ماركتل، بافاريا، ألمانيا في 16 أبريل 1927 ودرس اللاهوت والفلسفة عام 1947 وأصبح كاهنًا عام 1951، إلى جانب كونه محاضرًا في اللاهوت في عدد من الجامعات الأوروبية ونشر عدة مؤلفات حول اللاهوت والعقائد المسيحية والكاثوليكية؛ خلال حبرية البابا بولس السادس (1963 إلى 1978) أصبح رئيس أساقفة ميونخ ثم كاردينالاً في 27 يونيو 1977؛ وبعدها بأربع سنوات عينه البابا يوحنا بولس الثاني رئيسًا لمجمع العقيدة والإيمان في الفاتيكان، وظل محتفظًا بمنصبه حتى انتخابه بابا؛ عيّن في 5 أبريل 1993 أسقفًا فخريًا على مدينة فليتري الإيطالية؛ وانتخب في العام 1998 كنائب عميد مجمع الكرادلة المولج مهمة انتخاب البابا عند شغور المنصب، وانتخب في 30 نوفمبر 2002 كعميدًا لمجمع الكرادلة.

 


البابا بندكتس السادس عشر

بابا الفاتيكان

الفاتيكان

الكنيسه الكاثوليكيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلي يغتال "الغزلان" بثنائية حمدي ومروان

الأهلي يغتال "الغزلان" بثنائية حمدي ومروان

صور العالم هذا المساء.. "تطبيع جديد مع إسرائيل" صربيا وكوسوفو توافقان على فتح سفارتيهما بالقدس.. عمال إنقاذ يبحثون عن الناجين تحت الأنقاض في بيروت لليوم الثاني.. عودة الدراسة فى "وهان" الصينية بؤرة تفشى كورونا

صور العالم هذا المساء.. "تطبيع جديد مع إسرائيل" صربيا وكوسوفو توافقان على فتح سفارتيهما بالقدس.. عمال إنقاذ يبحثون عن الناجين تحت الأنقاض في بيروت لليوم الثاني.. عودة الدراسة فى "وهان" الصينية بؤرة تفشى كورونا

النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة أروى بميت غمر

النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة أروى بميت غمر

سيدة مسنة تدعو للسيسى بعد استجابته لشكواها: "ربنا يراضيك وينجيك"..فيديو

سيدة مسنة تدعو للسيسى بعد استجابته لشكواها: "ربنا يراضيك وينجيك"..فيديو

رسميًا.. ميسي يعلن البقاء في برشلونة الموسم المقبل في بيان تاريخي

رسميًا.. ميسي يعلن البقاء في برشلونة الموسم المقبل في بيان تاريخي

ماذا يحتاج الأهلى من مباراة دجلة الليلة؟.. حصد النقاط الثلاثة لتأمين الصدارة.. الاقتراب من لقب الدورى.. تجاوز صدمة الخسارة من الزمالك.. تجاوز "محنة" المليون جنيه مع كهربا.. ومواجهة أزمة الغيابات الطاحنة

ماذا يحتاج الأهلى من مباراة دجلة الليلة؟.. حصد النقاط الثلاثة لتأمين الصدارة.. الاقتراب من لقب الدورى.. تجاوز صدمة الخسارة من الزمالك.. تجاوز "محنة" المليون جنيه مع كهربا.. ومواجهة أزمة الغيابات الطاحنة

السيسى يتفقد مشروعات الطرق بشرق القاهرة ويحاور المهندسين والعاملين .. فيديو

السيسى يتفقد مشروعات الطرق بشرق القاهرة ويحاور المهندسين والعاملين .. فيديو

بروتوكول طبى جديد يسمح للمصابين بكورونا المشاركة فى المباريات

بروتوكول طبى جديد يسمح للمصابين بكورونا المشاركة فى المباريات

عبد الله رشدى يهاجم ضحية "فيرمونت" للمرة الثانية بعد تنمره عليها في بوست سابق

عبد الله رشدى يهاجم ضحية "فيرمونت" للمرة الثانية بعد تنمره عليها في بوست سابق

حصاد الوزارات.. التأمينات تتنازل عن المبالغ الإضافية على الاشتراكات لصالح المواطن

حصاد الوزارات.. التأمينات تتنازل عن المبالغ الإضافية على الاشتراكات لصالح المواطن

العلمين الجديدة من حقل ألغام لقبلة سياحية..تغطية خاصة لتليفزيون اليوم السابع

العلمين الجديدة من حقل ألغام لقبلة سياحية..تغطية خاصة لتليفزيون اليوم السابع

النماذج الملهمة لطلاب الثانوية العامة.. "محمد" يعمل بائع خضار نهارا ويذاكر ليلا وحصل على 98.3%.. ابن الجيزة يبحث عن درجة لدخول الطب.. ويتمنى أن يصبح جراح قلب عالمى.. ويؤكد: مثلى الأعلى مجدى يعقوب.. صور

النماذج الملهمة لطلاب الثانوية العامة.. "محمد" يعمل بائع خضار نهارا ويذاكر ليلا وحصل على 98.3%.. ابن الجيزة يبحث عن درجة لدخول الطب.. ويتمنى أن يصبح جراح قلب عالمى.. ويؤكد: مثلى الأعلى مجدى يعقوب.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة