سقوط 64 تاجر مخدرات بحوزتهم حشيش وهيروين وأقراص مخدرة فى حملة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أعدت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية، لضبط حائزى المواد المخدرة، والأسلحة النارية غير المرخصة بأنحاء المحافظة، وأسفرت الحملة عن ضبط 64 متهما بحوزتهم 3020 جرام حشيش، و515 جرام هيروين، و16865 قرص مخدر، بالإضافة إلى 2 كيلو من مخدر الاستروكس، و 500 جرام من مخدر الشادو، و3 كيلو من مخدر البانجو، و770 جرام بودر.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.