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تجديد حبس عاطل ضبط بحوزته 55 لفافة هيروين فى المنوفية

الخميس، 03 سبتمبر 2020 10:46 ص
تجديد حبس عاطل ضبط بحوزته 55 لفافة هيروين فى المنوفية هيروين - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قرر أحمد مبارك وكيل النيابة العامة ببندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس عاطل تخصص فى الاتجار بمخدر الهيروين ضبط بحوزته 55 لفافة، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بمدينة شبين الكوم، 15 يوما ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية من القبض على عاطل تخصص فى الاتجار بمخدر الهيروين وبحوزته 55 لفافة، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين بمدينة شبين الكوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية، بتمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، والنقيب احمد عبد القوى والنقيب أحمد الجنزورى معاونى مباحث القسم، من القبض على "ح.أ" 45 عاما مسجل شقى خطر ومقيم البر الشرقى، بحوزته 55 لفافة هيروين بهدف الاتجار، وسلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وسلاح أبيض خنجر للدفاع عن تجارته غير المشروعة ومبلغ مالى حصيلة البيع وهاتف محمول للتواصل مع عملائه، وبمواجهة المتهمين اعترفا بالواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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