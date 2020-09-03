أمن المنافذ يضبط 6 قضايا بقيمة 1.5 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضى

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط (6) قضايا تهريب أبرزها ) ملابس – أحذية – كحول – بكر حبال – هليتى – أنبوب "لى" مشتملات شيشة – ماكينة صناعة ورق – قطع غيار سيارات – بضائع أجنبية الصنع) بلغت القيمة والتعويض المالى فيها قرابة 1,5مليون جنيه.

ونجحت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد في ضبط قضية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط عدد (1) قضية ، وفى مجال الأمن العام تم ضبط (27) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات سائقين ، مخالفات مسطح مائى).

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية من تحرير (1139) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (182) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات" تم ضبط قضيتين "هجرة غير شرعية" .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.