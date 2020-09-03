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أخبار × 24 ساعة.. تشديد الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا حتى مارس القادم

الخميس، 03 سبتمبر 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. تشديد الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا حتى مارس القادم الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها الحكومة.
 
وفيما أبرز الأخبار: 
 
رئيس الوزراء: اجتماع شهرى مع كل محافظ لحل المشكلات ودفع العمل بالمشروعات

رئيس الوزراء يتابع إزالة مخالفات البناء بالغربية مع المحافظ ونائبه ومدير الأمن

حبس صلاح دياب 15يوما لاستيلائه على أراضى الدولة وتهربه من دفع 11 مليار جنيه مستحقات

 
وزير الأوقاف يفتتح 7 مساجد جديدة بمحافظة جنوب سيناء الجمعة المقبلة
 
السيسي يوجه بتوفير الاحتياجات الطبية لمساعدة العاملين بالقطاع الصحى لأداء مهمتهم
 
التعليم العالى تعلن إغلاق باب التسجيل للالتحاق بالجامعات الأهلية غدا
 
الصحة العالمية: 15 لقاحا لكورونا دخلت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية
 
الارصاد الجوية تكشف الطقس حتى الجمعة وتحذر أمطار تصل للسيول
 
متحدث "الإسكان" يوضح تأثير النمو العمرانى العشوائى على البنية التحتية
 
 

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