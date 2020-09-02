رئيس الوزراء يتابع إزالة مخالفات البناء بالغربية مع المحافظ ونائبه ومدير الأمن

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا بالفيديو كونفرانس بمحافظ الغربية ومدير الامن لمتابعة ملف ازالة مخالفات البناء بالمحافظة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماع مجلس المحافظين؛ عبر تقنية " الفيديو كونفرانس" بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والمحافظين، ومديرى الأمن، واللواء شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية؛ وذلك لمناقشة عددٍ من الملفات والقضايا الحيوية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، لأن أعداد حالات المصابة بدأت تتزايد مرة أخرى، وهو ما يستدعى التشديد فى تطبيق العقوبات على المخالفين خلال هذه الفترة، بالتنسيق بين الجهات المعنية.

كما شدّد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة ارتداء الكمامات فى الأماكن العامة والمصالح الحكومية، ووسائل النقل الجماعى، ولاسيما المنشآت التى تشهد إقبالا كبيرا من الجمهور، وفى الوقت نفسه، جدّد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة متابعة موقف مستشفيات الفرز والعزل؛ للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية بها، وانتظام العمل فى هذه المستشفيات.

وفى سياق آخر، قال الدكتور مصطفى مدبولي: قطعنا شوطا مهما فى ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء طبقا للقانون، ونتابع يوميًا هذا الملف، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك مد للتصالح، والمدى الزمنى هو الموجود فى القانون آخر سبتمبر 2020، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التى لم يتم التصالح بشأنها.

وأضاف رئيس الوزراء: "نحن نطبق القانون الخاص بالتصالح فى بعض مخالفات البناء؛ لكى نغلق هذه الصفحة تماما، ولكن لن يتم السماح بأى مخالفة بناء جديدة، أو أى بناء عشوائى مرة أخرى"، مشيرًا إلى أن مواجهة البناء على الأراضى الزراعية مسئولية تضامنية، ويجب علينا جميعا عدم السماح بذلك؛ فتآكل مساحة الأراضى الزراعية المصرية بسبب البناء المخالف يعد كارثة حقيقية بكل المقاييس، وستكون هناك إجراءات رادعة لأى محاولة بناء على الأراضى الزراعية، وأنتم جميعا مسئولون عن سرعة رصد أى مخالفة، وإزالتها على الفور، فلن نسمح بهذا النزيف المستمر فى مساحة الأراضى الزراعية.