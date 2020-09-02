اليوم السابع
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محافظ الجيزة يوجه بإنشاء وحدة مركزية للمتغيرات المكانية ووحدات فرعية بالأحياء

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 03:29 م
محافظ الجيزة يوجه بإنشاء وحدة مركزية للمتغيرات المكانية ووحدات فرعية بالأحياء اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على إنشاء وحدة مركزية للمتغيرات المكانية بمركز معلومات شبكات المرافق إضافة الى إنشاء وحدات فرعية للمتغيرات المكانية بالأحياء والمراكز والمدن يكون لها موظفين مدربين ومتفرغين لرصد اى متغيرات بنائية لسرعة التوجه نحو ازالتها مؤكدا على دعم الوحدات بأحدث الاجهزة والتجهيزات التكنولوجية .
 
وكلف محافظ الجيزة ، إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام بإعادة النظر وتقييم الأداء لرؤساء الوحدات المحلية مشدداً على عدم تكليف اى رئيس وحدة محلية بدائرة محل سكنه تأكيدا على مبدأ الشفافية والنزاهة. 
 
وأضاف محافظ الجيزة فى بيان له أن مواجهة المبانى المخالفة والتى تتمدد بشكل عشوائي أصبح وجوبياً لا تراجع فيه فالأمر يتعلق بالأمن القومى والحفاظ على الشبكات والمرافق سواء مياه شرب او صرف صحى وكهرباء وغاز وشبكة طرق مشيراً إلى أنه فى حال السعى نحو إنشاء محطة مياه جديدة لخدمة التمدد العمرانى الغير مدروس تصل تكلفتها لأكثر من مليار جنيه وهو الأمر الذى يحتم على الجميع تحمل مسئولياته ووقوف المواطن بجانب الدولة ومنع البناء المخالف حتى لا يؤثر على جودة الخدمة المقدمة لباقى العقارات .
 
 
 



 


الجيزة

مخالفات البناء

المتغيرات المكانية

اخبار مصر

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