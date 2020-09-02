متحدث "الإسكان" يوضح تأثير النمو العمرانى العشوائى على البنية التحتية

كتب أحمد عرفة

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، إن قانون التصالح في مخالفات البناء، يأتي في صالح المواطن، موضحا أن هناك العديد من المناطق تعانى من البناء العشوائى وغير المخطط والتعدى على الأراضى الزراعية، وهو ما يتطلب ضرورة مواجهته.



وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، في تصريحات لبرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن النمو العمرانى العشوائى يؤثر على البنية التحتية، ويؤثر على المرافق، موضحا أن المعاناة تنعكس على المواطن وتكلف الدولة عشرات الأضعاف لإعادة التأهيل وعمل خطوط وشبكات.



وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، أن الدولة سهلت بشكل كبير من إجراءات تقديم المواطن طلب للتصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى أن الدولة تساعد المواطن على تقديم التصالح من أجل مصلحته.



كان قد قال عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن أجهزة المدن الجديدة تقبل كافة مطالب التصالح في مخالفات البناء، كي تبت فيها لجنة فنية مشكلة.



وتابع خطاب، خلال مداخلة تلفزيونية، أن مخالفات المدن الجديدة حدثت في فترة الانفلات الأمني، وعلى سبيل المثال حدثت مخالفات في أكتوبر والقاهرة الجديدة.



وأكد أن أجهزة المدن الجديدة تعمل على "وأد" المخالفات فور حدوثها خلال الفترة الماضية.



وحول آليات التصالح في المدن الجديدة قال: "أطلقنا صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي للرد على كافة الاستفسارات، فضلا عن طرح كتيب على موقع الوزارة".



وشدد المتحدث باسم وزارة الإسكان، على أن 30 سبتمبر آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء حيث سيتم تنفيذ الإزالة فور انتهاء المهلة.