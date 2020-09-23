أخبار × 24 ساعة.. غرف عمليات بين التعليم والصحة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بالمدارس

كتب محمد صبحى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:-

طارق شوقى يكشف كيف ساهمت أزمة كورونا فى تنفيذ حلول مبتكرة بمجال التعليم

وزير التعليم: وداعا للامتحانات التقليدية للثانوية.. ونسعى لاستخدام التليفزيون

وزيرة الهجرة تثمن دور البرلمان وتكرم عددا من النواب ممثلى المصريين بالخارح.. صور

لجنة مكافحة كورونا: تجربة مصر فى مواجهة الفيروس تدرس.. واللقاح أواخر 2020

الرى تعلن إزالة 15 مخالفة على النيل فى القاهرة وأسيوط