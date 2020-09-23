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أخبار × 24 ساعة.. غرف عمليات بين التعليم والصحة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بالمدارس

الأربعاء، 23 سبتمبر 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. غرف عمليات بين التعليم والصحة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بالمدارس الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمد صبحى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:-
 

طارق شوقى يكشف كيف ساهمت أزمة كورونا فى تنفيذ حلول مبتكرة بمجال التعليم

وزير التعليم: وداعا للامتحانات التقليدية للثانوية.. ونسعى لاستخدام التليفزيون

وزيرة الهجرة تثمن دور البرلمان وتكرم عددا من النواب ممثلى المصريين بالخارح.. صور

لجنة مكافحة كورونا: تجربة مصر فى مواجهة الفيروس تدرس.. واللقاح أواخر 2020

الرى تعلن إزالة 15 مخالفة على النيل فى القاهرة وأسيوط

 


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