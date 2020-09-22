وزيرة الهجرة تثمن دور البرلمان وتكرم عددا من النواب ممثلى المصريين بالخارح.. صور

كتب أسامة عبد الحميد

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفدًا من أعضاء مجلس النواب الحالي الممثلين عن المصريين بالخارج، بحضور كل من اللواء مازن فهمي، مساعد الوزيرة لشئون الجاليات المصرية، وذلك تلبية لدعوتها لهم من أجل منحهم التكريم المستحق لما بذلوه من جهود كبيرة في خدمة قضايا أبناء الوطن بالخارج تحت قبة البرلمان، جاء ذلك في إطار قرب انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

واستهلت السفيرة نبيلة مكرم اللقاء بالترحيب بالوفد والذي يضم النواب نانسي نصير، وغادة عجمي، وشريف فخري، ومنى شبراوي، وحمدي سليمان، ورشاد شكري.

وخلال حديثها، قدمت وزيرة الهجرة خالص الشكر لمجلس النواب الموقر، وأضافت: "نثمن دعم البرلمان لوزارة الهجرة في كافة ملفاتها حيث تجسد تعاون السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية في أبهى صوره من خلال التعبير عن قضايا المصريين بالخارج والعمل على حل مشاكلهم، خاصة أن هذه هي المرة الأولى أن يشهد المصريون بالخارج تمثيلاً برلمانيًا لهم".

وتابعت وزيرة الهجرة أن الحياة النيابية في مصر تاريخية ورائدة، مشيرة إلى أن التعاون الذي جرى طيلة الأربع السنوات الماضية بين مجلس النواب كسلطة تشريعية ووزارة الهجرة كسلطة تنفيذيةمنذ أن جاء قرار القيادة السياسية بعودة الوزارة- إنما هو نواة رئيسية للبرلمان القادم فيما يتعلق بملف المصريين في الخارج.

هذا وقد قامت السفيرة نبيلة مكرم بتسليم دروع التكريم للنواب علاوة على التقاط صور تذكارية، معربة عن تمنياتها لهم بمزيد من التوفيق ودوام النجاح فيما هو آت.

وعقب التكريم، عبّر النواب عن سعادتهم البالغة بلقاء وزيرة الهجرة وبهذه اللمسة الطيبة والفريدة، وأثنوا على جهود الوزارة ودورها في رعاية الجاليات المصرية حول العالم وحل مشكلاتهم، خاصة ما بذلته في العام الحالي حال تعاملها مع أزمة العالقين المصريين حول العالم بسبب تداعيات تفشي فيروس "كورونا" المستجد، فضلا عن مد جسور التواصل معهم لربطهم بالوطن الغالي وتعريفهم بسير عملية التنمية التي تجري على أرضه والتحديات التي تواجهه.