اليوم السابع
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مستشفى المنيرة تشارك فى المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض المزمنة.. صور

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 09:39 م
مستشفى المنيرة تشارك فى المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض المزمنة.. صور مستشفي المنيرة تشارك في المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض المزمنة
كتب وليد عبد السلام

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يشارك مستشفى المنيرة العام برئاسة الدكتور كريم سلام في المبادرة الرئاسية 100مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي ومرضي السكرى وارتفاع ضغط الدم وصرف العلاج بشكل دورى بالمجان.

ودعا الدكتور كريم سلام المواطنين إلى ضرورة الكشف في المبادرة لعلاج ومكافحة الأمراض المزمنة للوصول إلى مجتمع صحي وسليم وخال من الأمراض.

وأوضح أن نقاط الكشف المجاني بالعيادات الخارجية والطوارئ بالمستشفى من 9 صباحًا حتى 9 مساء يوميًا وتابع: تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية وذلك بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية .

وأضاف أن الخدمات المقدمة للمواطنين تشمل التوعية للمواطنين والكشف المبكر عن مرضى السكر والضغط وأمراض السمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج الشهري.

وأوضح أنه يتم الكشف والفحوصات بفرق مدربة من القطاع الطبي وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساءً طوال أيام الأسبوع..

يشار إلى مناشدة قطاع الصحة بالقاهرة المواطنين بسرعة التوجه للكشف والاطمئنان .

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الصحة

مستشفي المنيرة العام

الامراض المزمنة

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