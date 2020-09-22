"الزراعة" تفحص 680 رسالة تقاوى وبذور مستوردة بمعامل الوزارة لتحديد صلاحيتها

كتب عز النوبى

أعلن معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حصاد الأنشطة الإنتاجية والهدمية، التى تم إنجازها خلال الشهر الماضى، خاصة المرور على محاصيل الخضر وفحص التقاوى وبذور محاصيل واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية.

وفيما يتعلق بالنشاط الخدمى والإنتاجى، قال الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، إنه تم فحص (680) رسالة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية من الناحية المرضية، فضلا عن فحص (110) عينات نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة، كذلك الاشتراك فى أعمال (9) لجان لفحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة من الناحية المرضية، وفحص (37) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، كما تم تعريف (3) عزلات فطرية بقسم حصر وتقسيم الفطريات.

وأضاف أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، أنه تم خلال شهر أغسطس تكثيف المرور من خلال اللجان العلمية التابعة للمركز بالمحافظات، لدراسة الحالة المرضية للمحاصيل المختلفة، حيث تم المرور على محاصيل الخضر فى بعض مراكز محافظات البحيرة والمنوفية وكفر الشيخ والغربية والإسماعيلية وبنى سويف والمنيا وأسيوط، كذلك المرور على بعض محاصيل الفاكهة فى بعض مراكز محافظات البحيرة والغربية والإسماعيلية وبنى سويف على محاصيل النخيل والموالح والكمثري والعنب والمانجو، فضلا عن المرور على محصول الذرة فى بعض مراكز محافظات كفر الشيخ والدقهلية والشرقية والقليوبية والمنوفية والجيزة وبني سويف والمنيا وقنا والأقصر.

وتابع "خليل" أنه تم المرور على محصول قصب السكر في بعض مراكز محافظتي قنا والاقصر، كذلك المرور علي محصول الأرز في بعض مراكز محافظات البحيرة والشرقية والدقهلية والغربية وكفرالشيخ.