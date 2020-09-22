محافظ البحيرة يفتتح معرض العودة للمدارس بأرض المعارض بدمنهور (صور)

البحيرة- فريق المحافظات

افتتح اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة المعرض السنوى لبيع مستلزمات المدارس الذى نظمته الغرفة التجارية برئاسة المحاسب فتحى مرسى بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسعار مخفضة عن سعر السوق وذلك بأرض المعارض أمام سينما النصر بمدينة دمنهور.

وأكد المحافظ على الإلتزام بتطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية وتنظيم دخول المواطنين بدون تكدس والالتزام بارتداء الكمامات.

شارك فى المعرض العديد من مصانع الزى المدرسى ويضم 10 شركات من كبرى شركات الأدوات ومستلزمات المدارس والأحذية والزى المدرسى والشنط والأدوات المكتبية ويتم البيع بأسعار اقتصادية وتنافسية، ويستمر المعرض من اليوم وعلى مدار شهر .

وقد قام المحافظ بتفقد أقسام المعرض وأشاد بجودة وأسعار السلع المعروضة والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة من 20% إلى 40% وتناسبها مع كافة الأذواق ومستويات الدخول، كما وجه بتنظيم مثل تلك المعارض بجميع المراكز والمدن للتيسير على المواطنين.

يأتى المعرض فى إطار إستعدادات محافظة البحيرة لإستقبال العام الدراسى الجديد وفى إطار خطة المحافظة لتوفير السلع والمستلزمات المدرسية ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور ومحدودى الدخل والتيسير عليهم تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى - رئيس الجمهورية.

رافق المحافظ خلال الافتتاح اللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام المساعد للمحافظة والمحاسب فتحى مرسى - رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة وكمال راشد - وكيل وزارة التموين.