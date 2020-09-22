فوائد البندق على صحتك وبشرتك عديدة أهمها حماية القلب

كتبت نهير عبد النبى

البندق من أشهر أنواع المكسرات التى يفضلها الكثيرون، حيث يتميز بمذاقه الطيب وفوائده المتعددة، فيحتوى البندق على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم ، وحسب ما ذكره موقع stylecraze فإن فوائد البندق هى:

فوائد تناول البندق



1: يحتوى البندق على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض والفيروسات.

2:يحتوى البندق على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات لتى تعمل على تقوية القلب وحمايته من الجلطات وتصلب الشرايين والمشاكل القلبية المختلفة .

3:يحافظ على صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات والقرح والامساك، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

4:نظرا لاحتوا ءالبندق على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات فهو يعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض السرطانية المختلفة.

5:يساعد تناول البندق على ضبط مستوى ضغط الدم والوقاية من مشاكل الضغط والاوعية الدموية.

6:يحتوى البندق على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تقوية العضلات وحماية الجسم من الهشاشة والضعف.

7:يعتبر البندق من المكسرات الغنية بالفيتامينات والتى ينصح بتناوله دائما لتعزيز صحة الجهاز المناعى والحد من خطر الاصابة بالفيروسات والامراض.

8:يساعد تناول البندق على انقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة فى اجسمز

9:يعزز صحة الجهاز العصبى ويحد من خطر الاصابة بمشاكل الزهايمر والخرف ويساعد على التركيز والنشاط.

10:يحافظ على صحة ونضارة البشرة ويحميها من التجاعيد والبقع الداكنة.