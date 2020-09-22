ضبط بدال تموين جمع "سكر وزيت تموين" بـ17 ألف جنيه لبيعها بالسوق السوداء

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط بدال تموين، لتجميعه كميات كبيرة من السكر والزيت المربوط صرفها على البطاقات التموينية، لبيعها بالسوق السوداء والتى بلغت قيمتها 17 ألفا و411 جنيها.

كانت معلومات قد وردت لوكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية بقيام صاحب محل بقالة تموينية التموينية بتجميع سلع تموينية من زيت وسكر تقدر بمبلغ 17411 ألف جنيه، وذلك بغرض بيعها فى السوق السوداء، بغرض التربح.

وتمت مداهمة المحل والتحفظ على المضبوطات، تحرر المحضر رقم2868 لسنه2020 جنح أمن دولة طوارئ ثان طنطا، وإحالة المحضر للنيابة العامة.