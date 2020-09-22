اليوم السابع
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زيادة دعم الخبز والسلع التموينية لتوفير حياة كريمة لمحدودى الدخل.. فيديو

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 11:01 ص
زيادة دعم الخبز والسلع التموينية لتوفير حياة كريمة لمحدودى الدخل.. فيديو سلع تموينية

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تسعى الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق إنجازات متعددة في شتى القطاعات من بينها قطاع التموين والتجارة الداخلية، وذلك لتوفير حياة كريمة للمواطنين خاصة فئة محدودى الدخل، وهو ما يظهر في زيادة الدعم المخصص للخبز والسلع التموينية المدعمة بإجمالى دعم مالى يقدر بـ 89 مليار جنيه، وتوفير السلع التموينية والاستراتيجية للمواطنين، لتكفى لمدة 6 أشهر فى ظل انتشار فيروس كورونا.

وتطوير المكاتب التموينية وتحويلها إلى مراكز لخدمة المواطنين بجانب مشروع السيارات المبردة للشباب، فيما بلغ عدد البطاقات للمستفيدين 22.5 مليون بطاقة تموين 64 مليون مستفيد، فضلا عن 73 مليون مستفيد من صرف الخبز المدعم.

ولمعرفة باقى الإنجازات في قطاع التموين شاهد الفيديو التالى..

 

 

 


التموين

بطاقات التموين

السلع التموينية

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محدودى الدخل

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