ربة منزل تتهم طفلين بمحاولة هتك عرض ابنها فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة في اتهام ربة منزل لطفلين بمحاولة هتك عرض ابنها البالغ من العمر 7 سنوات بالهرم، حيث اتهمتهما باستدراجه لقطعة أرض فضاء، ومحاولة الاعتداء عليه، وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا من ربة منزل اتهمت فيه طفلين بمحاولة الاعتداء على ابنها وهتك عرضه، وذكرت أن ابنها البالغ من العمر 7 سنوات، ذكر لها أن المتهمين استدرجاه إلى قطعة أرض فضاء، وحاولا هتك عرضه بالإكراه، تم التوصل لهوية الطفلين المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وباشرت النيابة التحقيق.