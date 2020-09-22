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ترامب الابن يواصل السخرية من جو بايدن ويصفه بالببغاء.. صورة

الثلاثاء، 22 سبتمبر 2020 12:36 ص
ترامب الابن يواصل السخرية من جو بايدن ويصفه بالببغاء.. صورة ترامب الابن
كتب آسر أحمد

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يواصل نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السخرية من المرشح الديمقراطي جو بايدن، الذي يخوض السباق الرئاسي أمام والده، حيث نشر صورة تجمعه مع كيمبرلي جيلفويل، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، ظهر من خلالها ببغاء وهو يجلس على يد جيلفويل وكتب معلقاً "إذا كان جو بايدن ببغاء".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

If Joe Biden was a parrot.

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وعلى جانب آخر، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ان إدارته لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووى، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 

وأكدت وزارة التجارة الأمريكية، أن علماء إيرانيين عملوا على حيازة مواد للبرنامج النووى، متابعة: "ملتزمون بمنع إيران من حيازة السلاح النووى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل".

وأضافت وزارة التجارة الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تحقيق السلم حول العالم، لافتة إلى أن إيران هى الراعية الأولى للإرهاب فى العالم.

واستطردت وزارة التجارة الأمريكية: نأمل مع الدول الأخرى الانضمام لنا ومعاقبة إيران.


ترامب الابن

دونالد ترامب

جو بايدن

اخبار امريكا

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