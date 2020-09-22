وكان اليوم الأول من المؤتمر العام (64) للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد شهد انتخاب المغربي عز الدين فرحان رئيسا للمؤتمر بالتزكية.

يشار إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قد أكد، فى كلمته، استمرار عمل الوكالة للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا ومنع أي إساءة استخدام للمواد النووية، لافتا إلى مساهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في معدات الكشف عن فيروس كورونا وتشخيصه في 123 دولة.