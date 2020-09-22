واصلت الدورة العادية ال(64) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أعمالها، اليوم الثلاثاء، فى مقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا، وسط حضور محدود بسبب إجراءات الوقاية من وباء كورونا، وقال ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا - فى تصريح له اليوم الثلاثاء - إن موقف النمسا لن يتغير فنحن لا نعتبر الطاقة الانشطارية النووية طريقة مستدامة لتوليد الكهرباء أو لمكافحة تغير المناخ، مشيرا إلى استمرار مشاركة وزارة الخارجية النمساوية بنشاط في إطار أعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكان اليوم الأول من المؤتمر العام (64) للوكالة الدولية للطاقة الذرية قد شهد انتخاب المغربي عز الدين فرحان رئيسا للمؤتمر بالتزكية.
يشار إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قد أكد، فى كلمته، استمرار عمل الوكالة للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا ومنع أي إساءة استخدام للمواد النووية، لافتا إلى مساهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في معدات الكشف عن فيروس كورونا وتشخيصه في 123 دولة.
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