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محافظ كفرالشيخ يصدر حركة محليات محدودة لرؤساء مدن المحافظة

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 11:36 م
محافظ كفرالشيخ يصدر حركة محليات محدودة لرؤساء مدن المحافظة محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ محمد سليمان

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أصدر اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، حركة تنقلات محدودة ، لعدد من رؤساء المدن ، فتم تكليف المهندس هاني محمد عبد القوى، رئيساً لمدينة مصيف بلطيم، وجمال فهمى محمد عيد ، رئيساً لمركز ومدينة مطوبس ،ووائل فرج السيد مرزوق ، رئيساً لمركز ومدينة فوه.

كما كلف  محافظ كفر الشيخ ،المهندسة عايدة عطية عباس ماضي ،رئيساً لمركز ومدينة دسوق، وهاني محمد يوسف احمد ، رئيساً لمدينة سيدى غازى ،واللواء أحمد السنوسى عبد الله داود ، رئيساً مركز ومدينة بلطيم،و على جميل على فايق ، رئيساً لمدينة برج البرلس،والمهندس محمد رجب إمام حسين،رئيساً لمدينة مسير .

 


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