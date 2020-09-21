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متحدث الرى لـ تليفزيون اليوم السابع: الفيضان مبشر ومنسوب النيل سيرتفع

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 11:29 م
متحدث الرى لـ تليفزيون اليوم السابع: الفيضان مبشر ومنسوب النيل سيرتفع المهندس محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى

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أكد المهندس محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، أن مصر تمر بموسم الفيضان بدأ من 1 أغسطس الماضى ولمدة 3 أشهر حتى نهاية شهر أكتوبر، يتم حجز المياه خلف السد العالى ليتم استخدامها فيما بعد، لافتاً إلى أن الفيضان مبشر وهذا فضل من الله.

وأوضح المهندس محمد السباعى، خلال لقائه تليفزيون اليوم السابع، أن وزارة الموارد المائية والري تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية المناسبة بالتنسيق مع المحافظات المعنية للتعامل مع الفيضان للحفاظ على الأرواح والممتلكات، لافتاً إلى أنه خلال الـ5 أيام المقبلة سيرتفع منسوب مياه نهر النيل ولكنه سينخفض بعد ذلك، مشيرا إلى أن هناك 13 محافظة متاخمة لنهر النيل وليس فقط محافظة البحيرة أو دمياط وكفر الشيخ فقط، وتم التنسيق مع تلك المحافظات لمتابعة مناسيب المياه على مدار الساعة.

وحذر السباعى من أن حالات التعدي الموجودة على أراضي طرح النهر قد تتضرر من الارتفاع المتوقع في منسوب النيل، مضيفا: "أولوياتنا هى حماية المواطن، خلال الفترة الحالية هي فترة الفيضان، وربنا أنعم علينا هذا العام بأن الفيضان فوق المتوسط وعالٍ وإن شاء الله نستثمر ده بأننا نستفيد من كل نقطة مياه ونحسن المياه خاصة فى فرعى دمياط ورشيد".


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منسوب النيل

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