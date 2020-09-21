عودة الطفلة كنزى المختفية من داخل حضانة العاشر من رمضان بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أكد محمد أبو العنين والد الطفلة كنزى البالغة من العمر سنتين وشهر واحد؛ عودتها بعد اختفائها عن منزل أسرتها منذ كانت في حضانتها صباح الأربعاء الماضي، مضيفا أن الحضانة هى من تتحمل مسئولية اختفاء نجلته، وأن المسئولين هناك تركوا باب الحضانة مفتوحًا وتسببوا في اختفائها، وتركت شنطتها الصغيرة وبها كراستها وأقلامها.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من "محمد أبو العينين" عامل، مقيم بالمجاورة 37 بالعاشر من رمضان، ياختفاء طفتله "كنزي" سنتان وشهر، من حضانة "التوحيد" التابعة لجمعية الأنوار المحمدية" بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة مدير المباحث الجنائية، ورئاسة الرائد محمد عبدالغفار، رئيس مباحث قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، لكشف غموض الواقعة وإعادة الطفلة.