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4 رؤساء مدن يكشفون أبرز التسهيلات لإقبال المواطنين على التصالح فى مخالفات البناء

الأحد، 20 سبتمبر 2020 10:06 م
4 رؤساء مدن يكشفون أبرز التسهيلات لإقبال المواطنين على التصالح فى مخالفات البناء أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال أحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة الفيوم، إن التسهيلات التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء كان لها أثر إيجابى في حث المواطن على الإقبال للدخول في مظلة قانون التصالح.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "رأى عام"، على فضائية "TEN"، مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، أنه كان هناك أعداد كبيرة أقبلت على التقدم بملفات للتصالح، ما جعل العمل غير مركزى والتقديم في المراكز القروية.

من جانبه أشار محمد خميس رئيس مركز ومدينة دمنهور، إلى أن قانون التصالح أفاد المواطن بكل المقاييس، مشيرًا إلى أن 24 ألف طلب تقدم للتصالح بـ 116 مليون جنيه تم سدادهم.

وفى نفس السياق، أوضح اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إن قانون التصالح كان مطلوب من زمان، من أجل إدخال المرافق على البيت، مقدمًا الشكر لمحافظ كفر الشيخ بإدخال منظومة إلكترونية لتصبح المحافظة الأولى للتسجيل إلكترونيًا من المنزل خطوات التصالح.

وذكر أن محافظة كفر الشيخ لها السبق الأول والأخير، حيث تم وضع النظام الإلكترونى على البوابات الإلكترونية، حيث هناك 9 مراكز تكنولوجية وتم إدخال 88 مدرسة بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم ووضع المظومة داخل المدرسة في كل قرية.

وفى سياق متصل، لفت أشرف الليثى رئيس مركز ومدينة منوف، إلى أن منظومة التصالح خلية نحل تعمل صباحا ومساء في محافظة المنوفية، مضيفاً أن توعية المواطن هي التي جاءت بزيادة الإقبال على جدية التصالح.

 

 


قانون التصالح

مخالفات البناء

المنوفيه

كفر الشيخ

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