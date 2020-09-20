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شكرى والمُنسق الأممي الخاص بلبنان يؤكدان ضرورة الاستمرار في دعم لبنان

الأحد، 20 سبتمبر 2020 01:41 م
شكرى والمُنسق الأممي الخاص بلبنان يؤكدان ضرورة الاستمرار في دعم لبنان وزير الخارجية سامح شكرى يستقبل المُنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان "يان كوبيتش"
كتب : أحمد جمعة

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استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، المُنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان "يان كوبيتش"، حيث تناول اللقاء آخر المُستجدات على الساحة اللبنانية وسبل الاستمرار في دعم لبنان الشقيق خلال المرحلة الحالية.

وصرح أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شُكري أكد خلال اللقاء على موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار لبنان، وأهمية مواصلة تقديم المساندة والدعم اللازميّن للمساهمة في تجاوز لبنان لأزمته الراهنة، مُعربًا عن الثقة في قدرة الشعب اللبناني الشقيق على تخطي تلك المرحلة ومواجهة التحديات التي فرضها انفجار مرفأ بيروت، منوهاً في هذا الصدد إلى زيارته الأخيرة إلى بيروت لبحث سبل الإسهام في دعم المستقبل الذي يستحقه اللبنانيون عبر الخروج من الأزمة الحالية.

وأكد وزير الخارجية أهمية إعلاء المصلحة الوطنية اللبنانية من أجل تلبية تطلعات الشعب اللبناني، والنأي به عن مخاطر الصراعات الإقليمية والتصعيد الذي تشهده المنطقة، وذلك عبر الإسراع في تشكيل حكومة على الأسس الدستورية، وبما يُساعد على إعادة الاستقرار إلى لبنان ويُعزز من قدرة المجتمع الدولي على دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتقديم المساعدات اللازمة للبنان.

كما أشار حافظ إلى أن المُنسق الأممي تناول رؤيته لآخر التطورات على الساحة السياسية اللبنانية وما تفرضه التحديات الراهنة من أهمية تكثيف العمل للوفاء باحتياجات وتطلعات الشعب اللبناني، مُثَمّناً دور مصر على الساحة اللبنانية ومساعيها للحفاظ على الاستقرار في لبنان والمنطقة، ومُعرباً عن تطلعه لاستمرار التنسيق والتشاور مع القاهرة خلال الفترة القادمة.


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