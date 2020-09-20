الاتحاد المصرى للتأمين: شراكات مع شركة هندية لدعم التغطيات التأمينية للمزارعين

كتب - حسام الشقويرى

كشف الاتحاد المصرى للتأمين عن بدء إبرام العديد من الشراكات التي سيتم الإعلان عنها قبل نهاية هذا العام، مع واحدة من كبرى شركات وساطة إعادة التأمين في الهند، والتي لها خبرة كبيرة في مجال التأمينات الزراعية، وسيتم التركيز على تقديم التغطيات التأمينية متناهية الصغر للمزارعين في مصر بالإضافة الى الشراكة مع واحدة من كبري شركات إعادة التأمين في العالم في نفس المجال .

وأضاف الاتحاد في نشرته الأسبوعية أن هذه المشاريع تعتبر مشاريع استراتيجية كبيرة تعتمد على العديد من الشراكات مع الجهات الحكومية المعنية بالإضافة الى المنظمات الدولية وذلك للوصول الي الفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية وتحقيق اكبر استفادة ممكنة للقطاع الزراعي بمصر.

وأوضح الاتحاد ان التحول الرقمي لخدمات التأمين القائم على المؤشرات قد تغلب على بعض التحديات القائمة على التعويض ومكن العديد من صغار المزارعين من الوصول إلى خدمات التأمين لأول مرة، ومع ذلك لا يزال الوعي بالتأمين محدودًا، وأضافت تكنولوجيا الهاتف المحمول قيمة إلى سلسلة القيمة الخاصة بالتأمين القائم على المؤشر ويمكن الاعتماد على شبكات الهاتف المحمول للحصول على بيانات الأقمار الصناعية للتغلب على التحدي المتمثل في ندرة البيانات، كما تعد الشراكات أمرًا حيويًا لتوسيع نطاق خدمات التأمين القائم على المؤشر ورفع وعي العملاء، ويعتبر جمع التأمين الزراعي مع القروض استراتيجية قابلة للتطبيق لتمكين الاندماج المالي للمزارعين لأن التأمين يعمل كشكل من أشكال حماية القروض وشبكة أمان للدخل.

كما يوفر التحول الرقمي فرصاً ضخمة للمؤسسات الحكومية والشركات الخاصة على مختلف الجوانب، من أهمها تحقيق أهداف المؤسسات والوصول بها لرؤيتها الاستراتيجية بإمكانيات أقل من المهدرة في الوقت الحالي أو ما قبل التحول الرقمي. حيث يساعد المؤسسات على تحسين مسارها الصناعي واستخدام موادها بكفاءة أعلى وأمثل. كما يخلق فرص لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية بعيداً عن الطرق التقليدية في تقديم الخدمات. وفي ضوء محاولات العالم الحديث لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتضمن القضاء على الفقر والقضاء التام على الجوع فلا يمكننا أن نستثني القطاع الزراعي من هذا التطور حيث تمثل الزراعة وسيلة دخل أساسية للعديد من صغار المزارعين الذين يدرجهم الإتحاد المصري للتأمين ضمن إستراتيجيته الوصول للمواطنين اللذين لا تصل اليها الخدمات التأمينية AUP. ولذلك سوف نتحدث في هذا العدد عن التحول الرقمي للتأمينات الزراعية القائمة على المؤشرات.