إصابة 4 أشخاص إثر حادث انقلاب توك توك بمدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب توك توك بمنطقة التبة في مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت سيارة اسعاف، وتم نقلهم الى المستشفى، وتمكن رجال المباحث من القبض على السائق، وتم رفع حطام الحادث من الطريق.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغ بانقلاب توك توك في مدينة نصر، وانتقل رجال المرور الى المكان لرفع حطام الحادث، وتبين انقلاب توك توك اثناء سيره بشارع الخميس بمنطقة التبة، بعدما اختلت عجلة القيادة منه نتيجة للسرعة الزائدة وأصيب 4 اشخاص من أسرة واحدة ونقلوا الى المستشفى.

وعززت، اليوم الأحد الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.