موعد جديد لتظاهرة ضد إجراءات كورونا ببرلين بعد فشل محاولات اقتحام البوندستاج

كتبت: هناء أبو العز

قال قيادي بحركة التفكير الجانبى الألمانية، اليوم الأربعاء، إن المبادرة التي نظمت تظاهرتين جماهيريتين ضد قيود فيروس كورونا في برلين، تخطط لتنظيم حدثها المقبل في مدينة كونستانز جنوب غرب البلاد الشهر المقبل، وقال مايكل بالويج من مجموعة Lateral Thinking ومقرها شتوتجارت، إنه لم يتم التخطيط لمظاهرة في العاصمة الألمانية، وتم التخطيط لحدث كونستانس في 3 أكتوبر.

ويوم الثلاثاء، وافقت حكومة مدينة برلين على جعل الأقنعة إلزامية في التجمعات العامة لأكثر من 100 شخص.

أثارت أحداث 1 أغسطس والسبت الماضي ، والتي جلبت عشرات الآلاف من الأشخاص إلى برلين من جميع أنحاء ألمانيا ، جدلاً لأن العديد من المشاركين لم يرتدوا أقنعة أو يحافظون على المسافة المطلوبة من بعضهم البعض، بالإضافة إلى محاولات اقتحام البوندستاج.

كما تم انتقاد الاحتجاجات لاحتوائها على عناصر يمينية متطرفة ، بما في ذلك مجموعات من (مواطنو الرايخ)، الذين ينكرون شرعية الدولة الألمانية الحديثة.

وقال بالويج إن التغيير في مكان التجمع المقبل ليس استجابة لقواعد القناع الجديدة في برلين ، والتي تدخل حيز التنفيذ يوم السبت.

وفي مقابلة مع محطة RBB في العاصمة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء ، رفض بالويج الانتقادات التي مفادها أن المتطرفين يستخدمون الحركة. قال: "لم أرَ متطرفين يمينيين".