"دبوس جاكت بشكل خريطة لبنان" أهدته طفلة لماكرون.. والرئيس الفرنسى: لن أتركك

كتبت مريم بدر الدين

وسط كل التصريحات واللقاءات التي عقدها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أمس خلال زيارته إلي لبنان، انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي بلقطة إنسانية فريدة، حين احتضن ماكرون طفلة لبنانية تدعى "تمارا"، أهدته "دبوس جاكت"، على شكل خريطة لبنان صممته والدتها هلا طياح للاحتفاء بمئوية لبنان، والتي فقدتها في انفجار بيروت، وذلك خلال زيارته إلي محمية أرز جاج.



ماكرون وتمارا



الرئيس الفرنسى

ووعد ماكرون الفتاة وكل الشباب اللبنانين بعدم نسيان القضية، وكتب عبر حسابه بموقع "تويتر" :"من أجل الصغيرة تمارا التي التقيت بها بالأمس، نحتاج إلى البقاء في حالة استنفار.. يجب أن نكافح من أجل كل الشباب. .وقت مغادرة بيروت أعني مرة أخرى وبقناعة: لن أتركك".



ماكرون

ونشر الإعلامي اللبناني سعيد حريري فيديو للحظة إهداء تمارا للرئيس الفرنسى الهدية التي صممتها والدها، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مؤكدا أن الرئيس الفرنسى قام بارتدائها خلال الغداء الذي أقيم على شرفه في القصر الجمهور، تقديرا منه لهذه الهدية.

وكان اختتم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، زيارته الرسمية إلى لبنان التى استغرقت يومين، بمؤتمر صحفى فى قصر الصنوبر حيث مقر إقامته، ولخص ماكرون خلال هذا المؤتمر، عدا من المواقف الحاسمة إزاء أزمة لبنان، حيث أكد أنه إذا لم تنفذ الإصلاحات المتفق عليها فسوف يضطر لتوقيف المساعدات الدولية وفرض عقوبات على عدد من المسؤولين الضالعين بالفساد.