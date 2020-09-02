ترقية 13 عضواً بهيئة التدريس وتعيين 3 مدرسين بجامعة طنطا

الغربية - مصطفى عادل

وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور مجدى عبد الرؤوف سبع رئيس الجامعة على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من ضياء الدين عبد الستار منصور وعزت السيد شعيب بكلية الهندسة، وعمرو محمود عوارة بكلية الطب، وحسناء عبد العاطي الطباخ بكلية التربية النوعية، ومنح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لكل من أحمد محمود هجرس وناريمان محمود الحمامي ومحمد أسامة أبو رمضان ومحمد عبد العال خلف الله وحازم أحمد البديوي ورامز عبد المنعم برهومة بكلية الطب، وراوية محمد مصباح بكلية التربية الرياضية، ونشوى محمد عبد ربه بكلية التجارة، وهبة علي يزيدي بكلية التمريض.

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من مروة أحمد المسلمي بكلية الآداب، وبسمة غريب الكيلاني ومريم عصام الشيخ بكلية الهندسة بالإضافة إلى الموافقة على منح 23 درجة دكتوراه و 42 درجة ماجستير، و 21 دبلوم الدراسات العليا فى التخصصات المختلفة