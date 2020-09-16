اليوم السابع
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غلق مركزين للدروس الخصوصية بالزيتون شمال القاهرة.. صور

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 04:24 م
غلق مركزين للدروس الخصوصية بالزيتون شمال القاهرة.. صور تشميع مراكز للدروس الخصوصية بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، كافة احياء العاصمة بتكثيف الحملات التى تستهدف متابعه الالتزام بقرارات مجلس الوزراء حرصا على صحة المواطنين، حيث أغلق حى الزيتون 2 سنتر تعليمى بالعقارين رقمى ( 85/81 ) شارع محطة الزيتون الشرقى، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بغلق المراكز التعليمية كإجراء وقائى واحترازى لمنع الاختلاط للحد من انتشار فيروس كورونا.
 
وفى سياق متصل أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا وعدم السماح المواطنين بدخول كافة المنشآت الحكومية دون ارتداء الكمامات، وكذلك الحفاظ دائما على التباعد الاجتماعى بين المواطنين في كافة المنشآت.
 
ووجه محافظ القاهرة بضرورة التنبيه على جميع العاملين داخل ديوان عام محافظة القاهرة والأحياء والمديريات والهيئات والشركات التابعة لمحافظة القاهرة بضرورة ارتداء الكمامات طوال ساعات العمل مشددا على ضرورة الالتزام بتعقيم وتطهير كافة المنشآت حرصا على صحة العاملين والمواطنين المترددين عليها، وكذلك ضرورة الالتزام بكافة التدابير الاحترازية التى أقرتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية حرصا على صحة المواطنين.
 
 
تشميع مراكز للدروس الخصوصية بالقاهرة (2)
تشميع مراكز للدروس الخصوصية بالقاهرة 

تشميع مراكز للدروس الخصوصية بالقاهرة (1)
تشميع مراكز للدروس الخصوصية بالقاهرة 

 


الدروس الخصوصية

القاهرة

كورونا

محافظة القاهرة

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