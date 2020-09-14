"البيطريين " تعلن تشكيل هيئة المكتب البدرى ضيف أمينا للنقابة والقرش وكيلا

كتبت آية دعبس

عقد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، اليوم، الأثنين، انتخابات تشكيل هيئة المكتب، خلال الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس بعد انتخابات التجديد النصفي ، وأكد الدكتور خالد سليم ، النقيب العام للأطباء البيطريين، انتخاب الدكتور البدرى ضيف ، لمنصب الأمين العام، والدكتور محمد القرش ، وكيلا للمجلس، والدكتور أحمد خيرى الأمين العام المساعد، والدكتور السيد عبيد ، أمينا للصندوق، والدكتور محسن البوشى أمين الصندوق المساعد.

وشهد الاجتماع ترشح على مقعد الوكيل، كلا من: الدكتور عبد العزيز الجوهرى، وحصل على 11 صوتا، والدكتور محمد القرش 13 صوتا، وترشح على مقعد الأمين العام الدكتور البدرى ضيف، وحصل على 14 صوت، والدكتور محمد عفيفى سيف 10 أصوات، فيما ترشح على مقعد أمين الصندوق الدكتور السيد عبيد وحصل على 15 صوتا، والدكتور أحمد طنطاوى 9 أصوات ، وترشح على مقعد الأمين العام المساعد، الدكتور الحسينى عوض، وحصل على 11 صوتا، والدكتور أحمد الخيرى عبد اللطيف 13 صوت، وعلى مقعد أمين الصندوق المساعد، ترشح الدكتور محمد حجازى وحصل على 11 صوتا، والدكتور محسن البوشى وحصل على 13 صوت، فيما امتنعت الدكتور شيرين على زكى عن التصويت على كافة المقاعد.