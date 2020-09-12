اليوم السابع
Ads
السبت، 12 سبتمبر 2020 03:27 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حديقة الحيوان علي خريطة التطوير.. شوف بقت إزاي؟

السبت، 12 سبتمبر 2020 02:14 م
حديقة الحيوان علي خريطة التطوير.. شوف بقت إزاي؟ حديقة حيوان الجيزة
منة الله حمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى ظل التطوير المستمر الذى تقوم به الحكومة المصرية لكافة قطاعاتها قامت حديقة حيوان الجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بإنشاء حديقة حيوانات الطفل، والتى تعتبر أحد أهم مزارات حديقة الحيوان.

تقع الحديقة على مساحة ألفى متر مربع، مخصصة للأطفال من زوار الحديقة، وتضم عددا من الحيوانات والطيور النادرة المحببة لدى الأطفال ومنها عائلة الطيور مثل الطاووس وبعض حيوانات الثديات الصغيرة مثل الأيل الأوروبى والأسماك الملونة وسلاحف وبيت للزواحف.

 

الحديقة تتيح الفرصة للطفل بالتعامل المباشر مع الحيوانات، وتعليمه وتدريبه على سلوكه الأفضل مع الحيوان، بالإضافة إلى جلسات التلوين المحببة للأطفال .

 

من جانبه، قال اللواء محمد رجائى رئيس إدارة حدائق الحيوان بالجيزة، حديقة الطفل المنشأة حديثا مصممة على الطراز الأوروبي، وتضم الحيوانات الأليفة المدربة على التعامل مع البشر وخاصة الأطفال حيث يلتفون حولها ويطعموها بالأطعمة المخصصة لها، ويتعاملون معها بدون حواجز  لالتقاط الصور التذكارية معها.

 

وأضاف "رجائى" أن سعر تذكرة حديقة حيوان الطفل 20 جنيهاً يمكن للأطفال الصغار وكذلك الكبار قضاء وقت ممتع مع حيواناتهم المفضلة لديهم.

حديقة الحيوان (1)
 

 

حديقة الحيوان (2)
 

 

حديقة الحيوان (3)
 

 

حديقة الحيوان (4)
 

 

حديقة الحيوان (5)
 

 

حديقة الحيوان (6)
 

 

حديقة الحيوان (7)
 

 

حديقة الحيوان (8)

 


حديقة الحيوان

حديقة حيوان الطفل

حدائق الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة