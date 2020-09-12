حديقة الحيوان علي خريطة التطوير.. شوف بقت إزاي؟

منة الله حمدى

فى ظل التطوير المستمر الذى تقوم به الحكومة المصرية لكافة قطاعاتها قامت حديقة حيوان الجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بإنشاء حديقة حيوانات الطفل، والتى تعتبر أحد أهم مزارات حديقة الحيوان.

تقع الحديقة على مساحة ألفى متر مربع، مخصصة للأطفال من زوار الحديقة، وتضم عددا من الحيوانات والطيور النادرة المحببة لدى الأطفال ومنها عائلة الطيور مثل الطاووس وبعض حيوانات الثديات الصغيرة مثل الأيل الأوروبى والأسماك الملونة وسلاحف وبيت للزواحف.

الحديقة تتيح الفرصة للطفل بالتعامل المباشر مع الحيوانات، وتعليمه وتدريبه على سلوكه الأفضل مع الحيوان، بالإضافة إلى جلسات التلوين المحببة للأطفال .

من جانبه، قال اللواء محمد رجائى رئيس إدارة حدائق الحيوان بالجيزة، حديقة الطفل المنشأة حديثا مصممة على الطراز الأوروبي، وتضم الحيوانات الأليفة المدربة على التعامل مع البشر وخاصة الأطفال حيث يلتفون حولها ويطعموها بالأطعمة المخصصة لها، ويتعاملون معها بدون حواجز لالتقاط الصور التذكارية معها.

وأضاف "رجائى" أن سعر تذكرة حديقة حيوان الطفل 20 جنيهاً يمكن للأطفال الصغار وكذلك الكبار قضاء وقت ممتع مع حيواناتهم المفضلة لديهم.