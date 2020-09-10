اليوم السابع
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مصور واقعة القطار يكشف تفاصيل الفيديو وحوار الكمسرى مع المجند وتهديده

الخميس، 10 سبتمبر 2020 11:55 م
مصور واقعة القطار يكشف تفاصيل الفيديو وحوار الكمسرى مع المجند وتهديده الواقعة
كتب محمد شرقاوى

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كشف شادى محمود بلال مصور واقعة تعدى كمسرى القطار، على مجند بالجيش المصرى، معلقا: "وثقت بالفيديو ما لا يجب أن يحدث بحق الجيش المصرى".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى خلال برنامجه التاسعة المذاع على قناة مصر الاولى،: "قال الكمسرى للجندى قائلا "متخليش الافيونة تطلع عليك"، مضيفا: "تهجم على الجيش المصرى.. واحنا نسينا احمد منسى واللى استشهدوا.. وكان بيشدو من البدلة.. وبيقوله كلام ميصحش.

وأضاف : "قررت أن أنا أصور فيديو.. واستحالة يكون دول رجالة كامل الوزير رجل محترم وبيطبق القانون.. والناس دى مش طبيعية".  

 

 


مصور فيديو القطار

سيدة القطار

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