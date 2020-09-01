محافظ بنى سويف يكشف تفاصيل تطبيق توصيل شكاوى المواطنين للمسئولين

أكد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، أن التطبيق الذى دشنته محافظة بنى سويف للمواطنين في المحافظة والذى يتيح لهم توصيل شكاواهم إلى القيادات التنفيذية بالمحافظة، يشرف عليها أولاد المحافظة أنفسهم، ويستهدف تسهيل توصيل الشكاوى للمسئوليين والاعتماد على التكنولوجيا.
وأضاف محافظ بنى سويف، في تصريحات لبرنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار، أن هذا التطبيق يساهم في تمكين عدد من الشباب المتطوعين لأن يكونوا مساعدين لرؤساء المراكز، ويتابعون حل مشكلات المواطنين.
وتابع محافظ بنى سويف أن التطبيق يهدف لفتح قناة أو نافذة جديدة نوعية لتلقى طلبات أو مشاكل المواطنين، كما أنه سيكون به معلومات عن بنى سويف، ويتضمن أهم الأرقام التي سيحتاجها أى مواطن في بنى سويف، حيث أنه تتويج لمنظومة الإصلاح الإدارى التي تنتهجها المحافظة.
محافظ بنى سويف يكشف تفاصيل تطبيق توصيل شكاوى المواطنين للمسئولينالثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 10:29 م
محافظ بنى سويف
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أكد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، أن التطبيق الذى دشنته محافظة بنى سويف للمواطنين في المحافظة والذى يتيح لهم توصيل شكاواهم إلى القيادات التنفيذية بالمحافظة، يشرف عليها أولاد المحافظة أنفسهم، ويستهدف تسهيل توصيل الشكاوى للمسئوليين والاعتماد على التكنولوجيا.
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