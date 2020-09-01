محافظ القليوبية: 30 مليون جنيه لتطوير طريق طابا ببنها ضمن مخطط تطوير المدينة

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال تطوير طريق طابا بمدينة بنها، والذي يبلغ طوله 3500م، باعتماد 30 مليون جنيه، وذلك بحضور كل من على عبد الستار رئيس مدينة بنها، وإسلام رجب مدير تطوير العشوائيات والتطوير الحضري بالمحافظة، واستشاري المشروع، ومدير المشروعات بالهيئة العامة للطرق والكباري والشركة المنفذة، وذلك تزامنا مع احتفالات العيد القومي للقليوبية واستكمالا لأعمال مخطط تطوير مدينة بنها.

وخلال الزيارة تم اطلع المحافظ، على مخطط المشروع والذي يعمل على تحقيق السيولة المرورية بالشارع علاوة على أعمال التنسيق الحضاري التي تتم وتعمل على الارتقاء بالناحية الجمالية وفقا لتوجيهات المحافظ المتكررة في هذا الشأن.

كما وجه المحافظ، بدهان وتجميل سور السكة الحديد الملاصق للطريق، كما وجه بدفن أسلاك أعمدة الكهرباء ودهان أعمده الكهرباء ليتوافق مع تطوير الطريق، كما تتضمن الأعمال رفع كفاءة كافة الحدائق التي تمر بمسار المشروع لتصبح متنفساً حضاريا لأبناء المدينة.



بدء أعمال التطوير بالطريق



تفقد تطوير طريق مساكن طابا ببنها



محافظ القليوبية خلال الجولة