اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 01:22 م
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متحف كوم أوشيم بالفيوم يفتح أبوابه للزائرين وسط إجراءات وقائية.. صور

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 01:14 م
متحف كوم أوشيم بالفيوم يفتح أبوابه للزائرين وسط إجراءات وقائية.. صور
الفيوم رباب الجالي

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أكد الدكتور ممدوح الشوكي مدير متحف آثار كوم أوشيم بمحافظة الفيوم في تصريح خاص لليوم السابع، أن المتحف فتح أبوابه بداية لاستقبال الزائرين بعدما تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ولفت مدير المتحف إلى أن رسوم الدخول للمصريين 10 جنيهات والأجانب 40 جنيها وللطلاب المصريين 5 جنيهات والطلاب الأجانب 20 جنيه، مشيرا إلي أن الوقت المخصص للزيارة من 9 صباحا حتي 3 عصرا.

وأشار الشوكى إلى أن المتحف يقع عند مدخل مدينة كرانيس الشهيرة، وهو أحد أهم المتاحف فى مصر؛ يتكون من طابقين. عدد القطع الأثرية المعروضة به 313 قطعة أثرية من مختلف العصور التاريخية من قبل التاريخ مرورا بالعصر الفرعوني واليوناني الروماني والإسلامي والقبطي ومن أشهر القطع الأثرية به  بورتريهات الفيوم وعدد من المومياوات وقطع من البردي   وكان تم إعادة تأهيل المتحف بتمويل ذاتى من وزارة الآثار، حيث شملت أعمال الترميم والتطوير، تعلية السور الحديدى حوله بارتفاع 3 أمتار، وإنشاء أبراج حراسة، وتغيير منظومة الإضاءة وتركيب كاميرات للمراقبة، وتغيير دهانات الواجهات، وإعداد وتطوير فتارين العرض المتحفى، وتم زيادة مساحة المتحف فى عام 1993، حيث ألحق به دور علوى، وفى عام 2006م أغلق المتحف لإجراء أعمال الترميم به، والتى بدأت مطلع العام الجارى.  واعيد افتتاحه في عام 2016 بعد إغلاق 10 سنوت للتجديد والتطوير.

ولفت إلى أن سيناريو العرض المتحفى يحكى تاريخ محافظة الفيوم، وعادات وتقاليد قاطنيها منذ أقدم العصور، وكذلك الفكر الدينى الذى اعتنقه أهل المحافظة على مر العصور.

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